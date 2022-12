Wahnsinn nach WM-Coup: Messi-Foto sprengt Rekorde!

Mit dem Triumph im Finale der Weltmeisterschaft mit Argentinien hat Lionel Messi am Sonntagabend seine Karriere gekrönt. In Argentinien steht er jetzt auf einer Stufe mit der vor zwei Jahren verstorbenen Legende Diego Armando Maradona, für viele gilt er sogar als Goat (Greatest of all time - der Größte aller Zeiten). Auch in den sozialen Medien setzt der 35-Jährige neue Maßstäbe.