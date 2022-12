Weihnachten wird windig und bis zu 12 Grad warm

Leider wird es heuer wieder nichts mit den erhofften Schneeflocken am Heiligen Abend. Von romantisch weißen Winterlandschaften können die Oberösterreicher in dieser Woche vermutlich nur träumen. „Von Westen her zieht eine Strömung ins Land, die warme und milde Luft mitbringt“, weiß ZAMG-Meteorologe Christian Ortner. Bereits ab Mittwochabend seien immer wieder auch Regenschauer möglich, die vor allem in tieferen Lagen für gefährliches Glatteis sorgen können.