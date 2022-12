Sensations-Engagement für Klaus Bachler

Erstes Abtasten

Die ersten Kilometer im neuen Auto hat Bachler schon hinter sich: „Das war schon ein erstes, tolles Gefühl. Aber bei einem neuen Auto gibt es immer viel zu tun. Da liegt noch harte Arbeit vor uns“, so der 31-jährige nach dem offiziellen IMSA-Test vor zwei Wochen in Daytona. Die nächsten Tage geht es Bachler etwas ruhiger an: Ein paar Tage zum Skifahren zu Freunden nach Tirol, dann Weihnachten zu Hause bei der Familie in der Steiermark, mal richtig ausspannen - ehe es dann am 18. Jänner in die USA geht, wo vom 20. bis 22. Jänner der Roar-Test inklusive Qualifying zu den 24H in Daytona auf dem Programm steht.