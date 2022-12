Kinderbücher für eine wirklich schöne Bescherung

Episches Abenteuer um Elfen, Freundschaft & Magie

Perfekter Lesestoff für Jungen und Mädchen ab 12 Jahren sind die „Keeper of the Lost Cities“ - ein episches Fantasy-Abenteuer um Elfen, Freundschaft und Magie aus der Feder der preisgekrönten New-York-Times- und USA-Today-Bestsellerautorin Shannon Messenger. Hauptfigur in „Keeper of the Lost Cities“ ist die 12-jährige Sophie, die nicht in ihr eigenes Leben zu passen scheint. Sie ist hochintelligent und hat mehrere Klassen übersprungen. Und sie hütet ein großes Geheimnis: Sophie kann die Gedanken ihrer Mitmenschen lesen. Ihr ganzes Leben lang fühlte sie sich als Außenseiterin. Bis sie Fitz trifft, einen geheimnisvollen Jungen. Er teilt ihr das Unglaubliche mit: Sie ist mit ihren Fähigkeiten nicht allein. Und sie gehört dem Volk der Elfen an.