Katar warnt vor Auswirkungen auf Gaslieferung

Katar sieht sich in der Berichterstattung und in den Ermittlungen rund um die Korruptionsaffäre im EU-Parlament zu Unrecht in ein schiefes Licht und alleine an den Pranger gestellt. Die mögliche Aussetzung des Zugangs für Katar zum EU-Parlament sei „diskriminierend“ und werde die Beziehungen und die Gaslieferungen „negativ“ beeinflussen, hieß es in einer am Sonntag in Doha veröffentlichten Erklärung eines nicht näher genannter katarischen Diplomaten.