Täter von 16 Einbrüchen in Hofläden geschnappt

Nach umfangreichen Erhebungen konnten nun 16 Einbruchsdiebstähle in Hofläden in Mölbling, Althofen, Kappel am Krappfeld, Gundersdorf, Hollern und St. Filippen geklärt werden. „Der Täter ist ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit, der derzeit inhaftiert ist“, bestätigt die Polizei. „Bei den Einbrüchen wurde er zum Teil von seiner 21-jährigen Lebensgefährtin und einem 33-jährigen Bekannten unterstützt.“