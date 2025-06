Alte Wettkämpfe um Kuss und Kranzel

Besonders berühmt ist der Brauch in Feistritz: Nach dem Kirchgang und der Stärkung bei der Sauren Suppe zu Hause bilden die Zuschauer am Dorfplatz eine Gasse, durch welche die Burschen auf ungesattelten Norikern galoppieren. „Die Gasse ist wichtig, denn so wissen die Pferde, wohin sie müssen, und der Reiter kann den Schlägel schon bereithalten. Da ist auch noch nie was passiert. Ein Pferd geht nicht einfach so auf Menschen los“, weiß Abuja. Die Burschen üben aber das Reiten zuvor, denn nicht jeder hat noch ein eigenes Pferd und mit den geliehenen Tieren sollte sich jeder vertraut machen. Nicht geheimnisvolle Symbole wie am Schlägel im Gailtalmuseum im Schloss Möderndorf, sondern die Anfangsbuchstabens des Namens und die Jahreszahl sind auf den Schlägeln zu finden. „So hab’ ich mit vom Schmied meinen Schlägel machen lassen. Ein Freund reitet mit dem Schlägel seines Großvaters. Reitet ein Cousin in Ober- und einer in Unterfeistritz, können sich die beiden einen Schlägel teilen“, erzählt Abuja, für den der Kirchtag schon vor Tagen mit dem Aufbau der ersten Theke angefangen hat.