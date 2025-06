So hilft die Kärntner Arbeiterkammer Mietern

Mit der erneuerten Wohnbeihilfe wird seitens des Landes versucht, Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen noch stärker zu entlasten. Die Betriebskosten werden seit heuer in der Wohnbeihilfe in höherem Ausmaß berücksichtigt und erstmals erhalten auch Eigenheimbesitzer mit niedrigem Einkommen Anspruch auf die Wohnbeihilfe. „Wir greifen damit all jenen, die finanzielle Unterstützung bei den Wohnkosten brauchen, verstärkt unter die Arme, denn leistbares Wohnen gehört zu einem gelungenen Leben“, so Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig.