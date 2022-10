Hofläden in Kärnten haben Ärger mit Zahlungsmoral

Zahlungsmoral gesunken

Doch das Vertrauen der Ladenbesitzer wird in jüngster Zeit auf eine harte Probe gestellt, denn die Zahlungsmoral der Kunden ist in den vergangenen Monaten zumindest in Kärnten gesunken. Vor allem in Läden, die sich nicht in einem Hof befinden, sondern exponiert an der Straße, scheint die Versuchung, sich gratis zu bedienen, manchmal zu groß zu sein.