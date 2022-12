Isoliert in der EU: Kanzlers Zaun im Fakten-Check

Ist ein Zaun mit dem EU-Recht vereinbar?

Rechtswidrig wäre ein Grenzzaun nicht. „Das ist rechtlich gesehen kein skandalöser Vorschlag. Es gibt viele Länder, wie Polen, Ungarn, Litauen, Estland, die einen Grenzzaun errichteten“, so Knaus. Nur weigerte sich die EU bis jetzt, Grenzzäune zu finanzieren. Was illegal ist, sind Push-Backs an der Grenze. Daher ist der Zaun weniger das Problem. „Es wäre wichtiger, dass Österreich aufzeigt, wie das Grenzmanagement an den Grenzzäunen stattfinden sollte“, so Knaus.