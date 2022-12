Prinz Harry schwärmt: Lilibet ist „eine Spencer“

In der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ enthüllt das Herzogspaar von Sussex erstmals einige Details über ihr jüngstes Kind Lilibet Diana. Das kleine Mädchen wurde am 4. Juni 2021 als erste Royal in den USA geboren. Wer ihr Patenonkel ist, wo sie getauft wurde und wem sie ähnelt, erfuhr man erst jetzt.