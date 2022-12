Baukosten im November weiter gestiegen

Im Jahresvergleich stiegen vor allem die Transportkosten, was sich in allen Bausparten niederschlägt. Weiters verteuerten sich Kunststoffrohre gegenüber November 2021 erheblich. Im Wohnhaus- und Siedlungsbau wirken weiterhin vor allem die Warengruppe Polystyrol, Schaumstoffplatten sowie Fertigputz, -estrich und Fliesenkleber kostentreibend, im Tiefbau belasten besonders Kostenanstiege in den Warengruppen bituminöses Mischgut sowie Diesel, Treibstoffe, betroffen ist hier vor allem der Straßenbau. Auch die Kosten in den Warengruppen Gusseisenwaren und -rohre zogen an und drückten damit vor allem den Siedlungswasserbau.