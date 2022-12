„Rave on Snow“ in Saalbach restlos ausverkauft

„Wir haben uns bei den Bühnen heuer einige Neuerungen überlegt. Zum Beispiel werden wir auf die Tennishalle dieses Mal verzichten. Dafür bauen wir am Berg extra einen Stadl auf“, so Kleutgen. Bespielt wird dieser übrigens zu den allerbesten Party-Zeiten. Von 22 Uhr bis mindestens 6 Uhr in der Früh wird in luftiger Höhe durchgefeiert. Schlafen ist hier also Fehlanzeige. Insgesamt werden noch bis inklusive Samstag zwölf Locations in Saalbach bespielt. Shuttles und Nightliner fahren von Jausern über Saalbach nach Hinterglemm/ Lengau, um die Party-Gäste sicher an ihr Ziel oder von Veranstaltung zu Veranstaltung zu bringen.