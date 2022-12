Jakutien: Temperatur fiel auf unter minus 60 Grad!

Das letzte Mal, dass die Lufttemperatur im jakutischen Dorf Oimjakon auf unter minus 60 Grad gefallen ist, sei am 6. Jänner 2011 gewesen. Damals waren es minus 61,1 Grad, berichtet Leus. Die Durchschnittswerte in Sibirien liegen im Winter normalerweise zwischen minus 15 und minus 39 Grad Celsius. Die niedrigste jemals gemessene Lufttemperatur in Oimjakon - minus 67,7 Grad Celsius - wurde am 6. Februar 1933 aufgezeichnet.