Forscher messen in der Antarktis neuen Kälterekord

Mehr als 150 Messwerte unter minus 90 Grad Celsius in der Region entdeckten die Wissenschaftler im Zeitraum 2004 bis 2016 in der Region, wie sie im Fachmagazin „Geophysical Research Letters“ berichten. Die neue Rekordtemperatur wurde am 23. Juli 2004 nordwestlich der russischen Forschungsstation Wostok gemessen, also mitten im südlichen Winter. Die Messstelle liegt auf einem Hochplateau in der östlichen Antarktis in etwa 3800 Metern Seehöhe. „In diesem Bereich sehen wir Perioden extrem trockener Luft und dadurch kann die Wärme von der Schneeoberfläche leichter in den Weltraum abstrahlen“, erklärt Scambos.