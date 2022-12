Wie Polaschek jetzt die Lehrpläne umkrempeln will

Derzeit ist es so, dass angehende Lehrkräfte nach dem Bachelor-Studium ins Berufsleben einsteigen und berufsbegleitend das Masterstudium machen können. Ursprünglich war dieses Modell so gedacht, dass man neben dem Studium in der Klasse Berufserfahrung sammelt. Aufgrund des enormen Lehrermangels arbeiten die noch nicht fertig ausgebildeten Lehrkräfte teilweise Vollzeit und sind mit dem Studium überfordert.