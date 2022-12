Wunderwuzzi setzte 885 Millionen in den Sand

Negative Schlagzeilen machte die WM in Katar in den letzten Tagen, Wochen und Monaten genug. Vom Nichtantreten bis zum Fernseh-Boykott wurde alles gefordert. Doch manche Gesetzmäßigkeiten im Fußball lassen sich einfach nicht verändern. So etwas das Zuschauerinteresse: Die Partie England - USA erzielte in den Vereinigten Staaten Rekordquoten. Kein Fußballspiel wurde bisher (19,6 Millionen Seher) von so vielen Amerikanern mitverfolgt.