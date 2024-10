„Rapid könnte ein Wörtchen mitreden

„Endlich in den Griff bekommen“

Warum es für ihn mit den Vorarlbergern gegen die Wiener so gut lief? „Ich habe gegen meinen Freund Barisic gewusst, wie wir spielen müssen. Da war auch mitunter Glück dabei, doch das brauchst du gegen Rapid.“Kein Anruf erwartetIrritiert hat ihn der jüngste Derby-Skandal: „Wir müssen es in Österreich endlich in den Griff kriegen, die bisherigen Sanktionen waren nichts wert. Da gehören lebenslange Stadionverbote her, diese Chaoten haben dort nichts verloren.“