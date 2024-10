„Dann bin ich nicht mehr Teamchef

Ideen an die Hand geben

Stichwort Altersklassen. Ein ähnlicher Leitfaden für die Kleinsten Österreichs, also von sechs bis zehn Jahren, ist eines der nächsten geplanten Projekte. „Der Weg zum Profi beginnt ab dem Zeitpunkt, wo man das erste Mal gegen den Ball treten kann. Wir wollen auch den Trainern in diesen Bereichen, oft sind das hier ja sogar noch die Väter und Mütter, Ideen an die Hand geben.“ Gerade auch weil die Bewegung der Jungen oft zu kurz komme. „Ich habe ja eine eigene Stiftung in Leipzig, die sich diesem Thema widmet. Es ist erschreckend wieviele Kinder mit acht Jahren noch nie auf einem Fahrrad gesessen sind, nicht schwimmen können!“