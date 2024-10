„Dann geht Hirscher gar nicht an den Start

„Wenn er nicht in die Top Ten reinfahren kann, dann geht er gar nicht an den Start“, glaubt Michaela Dorfmeister. Die Ski-Legende nahm sich am Rande der Sporthilfe Gala Zeit für ein Kurz-Video-Gespräch mit krone.at-Sportchef Michael Fally. Das Interview sehen Sie hier im Video (oben).