Expertenrat soll Deutschland-Debakel aufarbeiten

Ein Expertenrat soll das Debakel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar aufarbeiten, bei der Nachfolge-Suche für Geschäftsführer Oliver Bierhoff beraten und dem DFB-Team in eineinhalb Jahren zu einer erfolgreichen Heim-EURO verhelfen. Gremium-Mitglied Karl-Heinz Rummenigge, einst Vorstandschef des FC Bayern, will für einen Stimmungswandel in Deutschland sorgen.