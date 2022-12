Gewaltnacht in Wien: Drei Schwerverletzte

Gleich drei brutale Angriffe ereigneten sich in der Nacht auf Mittwoch in Wien. In einem Männerwohnheim in der Leopoldstadt ging ein 23-Jähriger unter anderem mit einem Streitkolben auf seinen Mitbewohner los. In Rudolfsheim-Fünfhaus bekam ein 39-Jähriger einen Stich in den Hals verpasst. Auch die dritte Attacke endete mit einem Schwerverletzten.