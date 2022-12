Am Heiligen Abend geht die Familie ins Stadion

Boxing Day hat Tradition

Beim großen Nachbarn in England beginnt die Premier League erst wieder am 26. Dezember, acht Tage nach dem Finale. Die Spiele am Boxing Day haben in England große Tradition und läuten intensive Monate ein, in denen der Kalender mit Meisterschaft, FA-, Ligacup und Champions League vor allem für die Spitzenklubs kaum Luft zum Verschnaufen lässt. „An normale Trainingseinheiten ist da nicht zu denken“, weiß Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Für jene, die noch Ligacup spielen, beginnt dieser Stress schon früher: mit dem Achtelfinale von 20. bis 22. Dezember.