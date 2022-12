Die Kelly Family: Der letzte Rest vom Schützenfest

Weihnachtslieder schallen schon im Intro vom Band, zum gemeinschaftlichen Opener „One More Happy Christmas“ rieselt es (nicht zum letzten Mal) Schneeflocken von der Decke und mit der opulenten Lichtshow könnte man wahrscheinlich auch ein Stadionkonzert ausleuchten. Die fetten Jahre der Kellys mögen vorbei sein, in ihrem eigenen Selbstverständnis spielen sie aber immer noch vor einer sechsstelligen Zahl Begeisterter auf dem Donauinselfest. Was den heimischen Fußballfans ihr Cordoba, ist den Kellys die Erinnerung an die Hochzeit in den 90ern, wovon im Schlussdrittel des Konzerts das immer noch flotte „Fell In Love With An Alien“ samt rührender Nostalgiebekundungen zeugt. Bis dorthin muss man aber gute eineinhalb Stunden durchhalten. Das geht unter dreierlei Umständen: a) man ist bedingungsloser Fan der Kellys, b) man liebt Weihnachten und seinen Glanz mehr als seine eigene Familie oder c) man hat einen lieben Menschen mit dem Konzert beschenkt und erduldet das Dargebotene mit pulsierenden Krampfadern.