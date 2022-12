27 Migranten in Sahara qualvoll verdurstet

Viele Todesfälle werden nicht registriert

Seit 2014 sind der Organisation nach mehr als 5600 Migranten in der Sahara umgekommen oder verschollen. In diesem Jahr seien es bisher mindestens 149 Todesfälle gewesen. Viele Todesfälle würden gar nicht registriert werden, und die Familien der Verschwundenen seien teils Jahre oder für immer im Ungewissen, was mit ihren Angehörigen passiert sein könnte.