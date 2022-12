Stammzellen-Spende bei Leukämie kann Leben retten

2019 ließ sich eine Wienerin (36) beim Roten Kreuz in der Datenbank für Stammstellen-Spender registrieren. „Ich dachte mir damals, das ist ein einfacher Weg, Leben zu retten“. Am Dienstag begab sich die 36-Jährige zur Zentrale in Wien-Wieden und strahlte im Bewusstsein, jemanden ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bereiten zu können. Denn für eine an Leukämie erkrankte Patientin in Deutschland ist sie wie ein rettender Engel in der Not.