„Avatar 2“: Lohnen sich drei Stunden im Kino?

13 Jahre sind vergangen, seit Regisseur James Cameron mit „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ Filmgeschichte schrieb. Weltweit erfolgreichster Film, drei Oscars, zwei Golden Globes - die Fußstapfen für die angekündigte Fortsetzung waren groß. Wir haben „Avatar - The Way of Water“ vorab gesehen und verraten, ob es sich auszahlt, sich über drei Stunden ins Kino zu setzen …