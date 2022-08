„Avatar“ fliegt bei Disney+ raus, kommt ins Kino

Mitte Dezember will Disney den zweiten Teil der 2009 von Star-Regisseur James Cameron ins Leben gerufenen „Avatar“-Reihe ins Kino bringen. Bereits am 22. September kommt, quasi als Vorspeise, eine technisch überarbeitete Version des ersten Teils „Aufbruch nach Pandora“ nochmals in die Kinos, berichtet das IT-Portal Golem.de.