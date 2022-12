Sechs Vierbeiner auf Platzsuche bei Tierfreunden

Katzenkinder samt Mama

Eine kleine buntgefleckte Katzenfamilie wartet noch auf ihr Traumplätzchen. Die Samtpfoten stammen von einem Bauernhof, wo sie allesamt leider unerwünscht waren. Unterernährt und voller Parasiten kamen sie in die Obhut des Österreichischen Tierschutzvereins, wo sich die Kätzchen als ausgesprochen zutraulich entpuppt haben. Die Geschwister Frida und Gustav werden zusammen in ein Zuhause vermittelt. Mit seiner Mama Stella möchte das kleine „Muttersöhnchen“ Egon umziehen, da er sehr an seiner Mama hängt. Die Katzenfamilie kann am Assisi-Hof in Frankenburg besucht werden.

Tel.: 0 662/84 32 55