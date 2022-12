Gestohlener Hund nach sieben Jahren aufgetaucht

Große Freude beim Wiedersehen

Die Nürnbergerin Olgica T. und ihre Familie wurden umgehend informiert und konnten es kaum glauben. „Ich habe nie die Hoffnung aufgegeben, ,Suzi‘ wiederzusehen. Immer wieder gab es Meldungen von Sichtungen, aber am Ende war es jedes Mal eine Enttäuschung. Als mich dann letzte Woche eine Wiener Nummer anrief, dachte ich zunächst an familiäre Belange“, erzählt Olgica T., „Ich war geschockt, als mir der Herr am Telefon mitteilte, dass ,Suzi‘ gefunden wurde. Nach so langer Zeit ist man zunächst sehr skeptisch, ob es wirklich stimmen kann.“