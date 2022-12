EU-Parlament setzt Vizepräsidentin Kaili ab

Ähnlich äußerte sich Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne). „Es gehört rasch aufgeklärt, alles auf den Tisch und dann mit der entsprechenden Konsequenz versehen“, sagte sie am Dienstag in Brüssel. Das zentrale Ziel müsse der Ausbau der erneuerbaren Energien sein, um Abhängigkeiten zu reduzieren, erklärte Gewessler mit in Hinblick auf die Beziehungen zu Katar. Es sei nun mal so, dass die Lieferländer von unter anderem Erdgas „im Schnitt nicht westliche Demokratien sind, das ist die Realität der Rohstoffversorgung in Europa“.