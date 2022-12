Real gewinnt Poker um brasilianisches „Wunderkind“

Real Madrid wird einen neuen Spieler in seinen Reihen begrüßen dürfen. Wie die spanische „as“ berichtet, wechselt Brasiliens „Wunderkind“ Endrick in die spanische Hauptstadt, 35 Millionen Euro müssen die „Königlichen“ an Palmeiras Sao Paulo überweisen, mit Bonuszahlungen wären weitere 25 Millionen fällig.