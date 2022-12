Heizen: Das bedeuten die Symbole am Thermostat

Vielerorts in Österreich ist es derzeit bitterkalt. Wer kann, greift daher zur Heizung und dreht am Thermostat. Doch nur die wenigsten von uns wissen, was die Zahlen und Symbole darauf wirklich bedeuten, geschweige denn, wie so ein Thermostat überhaupt funktioniert - und sitzen daher nicht selten einem Irrglauben auf.