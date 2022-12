„Gesundheitsversorgung droht zu kollabieren“

Gesundheitssystem ist nicht vorbereitet

Ein besonders erschreckender Aspekt bei der Errichtung der Unterkunft betreffe die Gesundheitsversorgung in der Region, so der Sicherheitssprecher der FPÖ. Offenbar scheine das Versorgungswesen überhaupt nicht darauf vorbereitet zu sein. „ÖVP-Minister Karner überfordert die Stadtgemeinde Kindberg in jeder Hinsicht und schafft wohl nicht nur sicherheitspolitische und gesellschaftliche Probleme, sondern gefährdet auch die medizinische Versorgungslage.“