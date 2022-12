Pinkelnig muss Gelbes Trikot an Deutsche abgeben

Erst Pause, dann „Tournee“

Die Skisprung-Frauen haben nun eine längere Pause, ehe sie sich nach Weihnachten in einer Art kleiner Tournee schon für die Tournee-Premiere 2023/24 einstimmen können. Am 28./29.12. geht es in Villach, am 31.12. und 1.1.23 in Ljubno (SLO) in vier Normalschanzenbewerben um Weltcup-Punkte. An der Frauen-Premiere der Vierschanzen-Tournee nach Vorbild der Traditionsveranstaltung der Männer wird gerade gearbeitet. Sie wird auch in Österreich und Deutschland stattfinden.