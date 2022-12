Tiroler erringen erstmals Bundesliga-Meistertitel

Der RSC Inzing hat sich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Meistertitel in der Ringer-Bundesliga gesichert. Die Tiroler gewannen am Samstag den Final-Rückkampf gegen Rekordmeister A.C. Wals mit 33:24 und stellten damit nach dem 24:33 in der vergangenen Woche gesamt auf 59:59.