EU-Staaten zahlen 18 Milliarden Euro an Ukraine

EU-Finanzhilfen in der Höhe von 52 Milliarden Euro

Der Beschluss soll in der kommenden Woche dem Europaparlament vorgelegt werden. Das Geld soll dann im Laufe des nächsten Jahres als Kredit an die ukrainische Regierung gezahlt werden. Laut einer Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hat Europa erstmals seit Kriegsbeginn die USA bei Finanzhilfen für die Ukraine überholt. Bisher sollen knapp 52 Milliarden Euro geflossen sein, die von den USA gemachten Zusagen liegen bei knapp 48 Milliarden Euro.