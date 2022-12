Ukraine-Hilfe: Europa überholt erstmals die USA

Deutschland derzeit größter Geber in der EU

Laut der IfW-Studie ist Deutschland innerhalb der EU zum größten Geber mutiert. Die Regierung in Berlin hat Unterstützung im Wert von insgesamt 12,6 Milliarden Euro für die Ukraine (bilaterale und anteilige EU-Zusagen) garantiert. In den vergangenen Wochen wurden von der deutschen Bundesregierung umfangreiche neue Waffen zugesagt und geliefert, hinzu kommen Winterausrüstung sowie Unterstützungsleistungen für die Cybersicherheit und die Aufklärung von Kriegsverbrechen.