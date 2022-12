Ungarn blockiert EU-Hilfen für Ukraine

Orban fordert Dialog auf höchster EU-Ebene

Ungarn bemängle die Verhältnismäßigkeit in dem Vorschlag von EU-Budgetkommissar Johannes Hahn, hieß es in Ratskreisen. Budapest fordert außerdem einen weiteren Dialog auf höchster Ebene. Premierminister Viktor Orban wolle den Streit um seine Milliardenhilfen beim EU-Gipfel am 15./16. Dezember in Brüssel zur Sprache bringen, sagen Diplomaten. Das EU-Recht gibt Orban dazu sogar eine Möglichkeit: Eine sogenannte „Notbremse“ erlaubt es, im laufenden „Konditionalitätsverfahren“ Probleme anzusprechen.