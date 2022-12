Rundtour von Landeck über die Trams nach Zams

Wir wandern links am Weiher vorbei und dann auf dem Fahrweg abwärts („Zams“). In der Folge öffnet sich der Blick auf Zams, ein bezeichneter Steig linker Hand dorthin wird ignoriert. Stattdessen heißt es am Fahrweg bis zu den ersten Häusern des Ortes bleiben. Hier auf dem Tramsweg und dann auf der Straße abwärts zum Brunnen bei der alten Bahntrasse.