Top-Design für Chormädchen der Wiener Sängerknaben

Erstmals in der über 500-jährigen Geschichte der Wiener Sängerknaben werden Mädchen in deren Reihen stehen. Und zwar bereits am 1. Jänner, pünktlich genau dann, wenn Franz Welser-Möst den Taktstock zum Neujahrskonzert erhebt. In welchen Kleidern der Mädchen dann auftreten werden, ließ sich beim Seitenblick im Atelier von Star-Designerin Eva Poleschinski bereits erahnen.