Inter für Salzburg eine Nummer zu groß

Vor allem in der ersten Halbzeit hatte der heimische Serienmeister keinen Zugriff und geriet folgerichtig in Rückstand. Mkhitaryan traf nach einer schönen Kombination zur Führung (20.). Acerbi erhöhte per Kopf nach Freistoß zum 2:0 (42.). Der Verteidiger stand dabei aber im Abseits.