US-Pärchen schlief nach 80 Jahren zusammen ein

„Du tust der Person, die du liebst, nicht weh“

Die Familie wuchs, mittlerweile gibt es sieben Enkerln und schon elf Urenkerln. Dem lokalen TV-Sender WLWT verriet June an ihrem sage und schreibe 100. Geburtstag im Frühjahr dieses Jahres das Geheimnis ihrer erfolgreichen Ehe vor laufender Kamera: „Wir haben uns nicht einmal in all den Jahren gestritten. Du tust der Person, die du liebst, nicht weh und findest immer eine Einigung.“