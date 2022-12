Skiurlaub im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Neu ab Winter 2022/23

Zum 10-jährigen Jubiläum des Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau startet die neue Hornbahn 2000. Die kuppelbare 6er-Sesselbahn mit Wetterschutzhaube und Sitzheizung bringt die Skifahrer in unter vier Minuten auf den höchsten Punkt des Skigebiets. Ein wahres Highlight ist zudem die neue Bergstation der Hornbahn 2000: Der 360° Viewpoint „Top of Alpbachtal“ bietet einzigartige Panoramen in die Tiroler Bergwelt. Familien können sich außerdem auf das Kinderareal „Schatzberg Zwergenland“ direkt an der Mittelstation der Schatzbergbahn freuen. Das weitläufige Areal bietet ausreichend Platz zum Skifahren lernen und zum Spielen im Schnee.