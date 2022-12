Tiroler Adler und die vitale Kraft aus der Natur

Wer durch den stimmungsvollen Adventmarkt der Kaiserweihnacht am Bergisel in Innsbruck flaniert, kann viel entdecken: Viel Kreatives, viel Handwerk und die Geschichten dahinter. So wie jene von Christoph Kirchmair aus Baumkirchen. Als dieser für seine Lederhose einen Gürtel suchte, fand er eine Marktnische. Der gelernte Tischler tüftelte so lange, bis er zufrieden war mit dem Ergebnis: Gürtelschnallen aus Holz mit persönlicher Note. Damit traf der Tiroler den Nerv der Zeit. Jeder „Hos’n Riam“ - wie Kirchmair seine Linie nennt - kann individuell gestaltet werden. „Die Konturen der Motive werden in Nussholz gefräst und anschließend die Applikationen aus Metallguss oder Edelstahl eingesetzt“, erklärt der kreative Geist.