Das höchste Schmuckstück der Naturbahnrodler

Schneesicherer Stützpunkt

Mit dem Schmuckstück wird auch eine wichtige Lücke in der Vorbereitungszeit geschlossen. Auf 2000 Metern Seehöhe ist Kühtai die höchstgelegene Rodelbahn in Österreich, im Moment ist aufgrund der Schneesituation keine andere Strecke in Betrieb. „So einen schneesicheren Stützpunkt hatten wir noch nie, für die nächsten Jahre sind wir top ausgestattet. Die Bahn hat wirklich alles, was das Rodlerherz begehrt“, stellt Sportdirektor Kammerlander klar.