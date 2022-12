21 Mio. mit Klimabonus kassiert? Sodexo wehrt sich

Der Klimabonus war eine der größten Auszahlungsaktionen in der Geschichte der Zweiten Republik: Alle Menschen, die ihren Hauptwohnsitz für mindestens sechs Monate in Österreich haben, haben ab September automatisch den Klimabonus ausbezahlt bekommen. 500 Euro gab es heuer - inklusive Teuerungsausgleich - für Erwachsene, die Hälfte davon für Kinder. Menschen, deren Bankdaten nicht bekannt sind oder kein Konto haben, erhielten den Bonus in Form von Sodexo-Gutscheinen. Zugestellt wurden die Gutscheine per RSa-Brief, der nur persönlich oder mit einem Vollmacht-Formular entgegengenommen werden darf - was zu Pannen und Ärger führte.