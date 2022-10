„Ich muss dafür zahlen, dass ich das Geld bekomme“

Der Weg auf die Post, um seine Klimabonus-Gutscheine in Geld umzutauschen, kann eine Hürde sein. So berichtet eine Leserin aus Oberösterreich (Name der Redaktion bekannt): „Ich habe vor zwei Wochen beim Finanzamt angerufen. Dort wurde mir gesagt, ich bekomme die 500 Euro aufs Konto, auf das ich auch meine Pension bekomme. Nun habe ich doch Gutscheine erhalten. Aber ich hatte einen Schlaganfall, ich kann nicht auf die Post gehen!“ Die Gutscheine beim Einkaufen einzulösen, ist auch keine Option: „Ich bekomme Essen auf Rädern, wo soll ich die einlösen?“