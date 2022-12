Immer mehr Tiere ausgesetzt: Hündin in Tierklappe

Erst am 16. November wurde ein American Staffordshire Terrier-Rüde in einem Wald bei Klagenfurt-Vitkring ausgesetzt. Auch er befindet sich im Tiko. „Es gibt überhaupt keine Angaben über ihn und auch er ist nicht gechippt.“ Niemand hat sich für den Rüden gemeldet, obwohl er mehr als 700mal auf Facebook geteilt und in der Tierecke der Kärntner Krone abgebildet wurde. Eine weitere kleine, dreifärbige Mischlingshündin wurde am 10.November, ebenfalls in der Tierklappe vorgefunden und am 7. November fand man zwei Katzen darin.