Terrorprozess: Erstangeklagter brach in Tränen aus

„Spontaner Shopping-Trip in die Slowakei“

Bevor er die Fassung verlor, beschrieb der Kosovare, der als Kind mit seiner Großmutter nach Österreich kam, in eloquenten Worten den Anlass, der ihn als Mittäter von Kujtim F. vor Gericht brachte. Der IS-Terrorist hatte am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt in weniger als zwei Stunden vier Menschen erschossen und Dutzende verletzt. „Wir haben den Trip spontan beschlossen. Wir wollten shoppen gehen, dachten, dass in Bratislava die Corona-Bestimmungen nicht so streng sind wie in Wien.“